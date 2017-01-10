Как передает RNS, при этом официально проведение и организация чемпионата обошлось Франции в €200 млн. Из этой суммы €24 млн было потрачено на обеспечение безопасности на стадионах, €160 млн — на строительство и реконструкцию 11 стадионов с 2011 по 2016 годы.

Выручка от туризма во время ЧЕ составила €625,8 млн, от проведения и организации турнира — €596 млн. В среднем 536,5 тыс. иностранных болельщиков, приехавших на Евро-2016, тратили в день около €154 и находились на территории Франции в течение 7,9 дня. Наиболее посещаемыми городами на время мероприятия стали Лион и Марсель.