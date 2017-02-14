Французский автомобильный гигант PSA Peugeot Citroën обдумывает возможность приобретения немецкой компании Opel. Об этом сообщил агентству AFP во вторник, 14 февраля, представитель концерна в Париже.

По его словам, у PSA Peugeot Citroën уже имеются совместные проекты c немецким автомобилестроителем. Французский концерн, второй по величине производитель автомобилей в Европе после Volkswagen, как и Opel, входит в американскую корпорацию General Motors.

По информации агентства Bloomberg, PSA Peugeot Citroën рассчитывает приобрести европейский бизнес General Motors. Договоренность об этом может быть достигнута в ближайшие недели, пишет агентство со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров.

По итогам 2016 года Opel вновь потерпел убытки, хотя после радикальной реорганизации его руководство рассчитывало впервые с 1999 года выйти из минуса. Убытки Opel отрицательно сказываются на балансе головного концерна. Потери General Motors на европейском рынке в 2016 году составили 257 млн долларов (в пересчете 240 млн евро). По мнению главы Opel Карла-Томаса Ноймана, отрицательный баланс связан с решением по Brexit и падению курса британского фунта.