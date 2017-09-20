"В октябре Комитет начнет программу нормализацию баланса, которая была изложена в июне 2017 года в Дополнении к принципам и планам политики нормализации", — сообщается в релизе.

Аналитики, опрошенные РИА Новости в преддверии заседания совета управляющих, прогнозировали, что ФРС объявит о важном решении — выходе на рынок с большим количеством ценных бумаг. На балансе Федерального резерва в настоящее время находится активов на 4,5 триллиона долларов.

Также ФРС объявила о сохранении базовой ставки на уровне 1-1,25 процента годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС констатировала продолжение укрепления рынка труда и умеренный рост экономической активности в США.