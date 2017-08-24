"Есть хозяйства, которые соберут лишь процентов десять от обычного объема", - отмечает президент Немецкого союза крестьян (DBV) Йоахим Руквид.

Почти наполовину сократится урожай груш, вишневые сады дадут на 45% меньше плодов. Кроме того, существенно хуже, чем обычно, уродились сливы, смородина, малина, черника, виноград.

Произошло это, прежде всего, из-за неожиданных заморозков, обрушившихся на Германию и некоторые другие страны Европы в апреле в самый разгар цветения деревьев и кустарников. Помимо этого в последние недели часть урожая в отдельных регионах страны уничтожили сильные дожди и град. От весенних заморозков в Европе пострадали не только немцы. Урожай яблок в 28 странах ЕС составит в этом году 9,343 млн тонн, что на 21% меньше прошлогоднего результата.

В такой ситуации немецким оптовикам придется усиленно закупать яблоки не в ЕС, а в таких странах, как Турция, Новая Зеландия или Чили, что, несомненно, вызовет повышение цен в магазинах как в ФРГ, так и в РФ, отмечается в статье.

По оценкам специалистов, Россия остается крупнейшим в мире импортером яблок. Если спрос на мировом рынке вырастет из-за неурожая в Германии, российским компаниям придется платить больше, чем раньше. Это неминуемо скажется на розничных ценах в российских супермаркетах. Тем более если из-за холодного дождливого лета урожай в самой России тоже окажется плохим.

Скачок цен на апельсины в значительной мере вызван неурожаем в Южно-Африканской Республике, которая является третьим по величине в мире их экспортером. В этом году из-за засухи страна может потерять от 30% до 50% урожая. Это подтолкнет вверх цены как на сами фрукты, так и соки из них.

Побочный эффект нынешних неурожаев фруктов состоит в том, что он окончательно свел на нет отрицательные для европейских фермеров последствия введенного Россией в августе 2014 года продовольственного эмбарго. От него в масштабах всего ЕС пострадали только две группы производителей: молочные хозяйства и садоводы. Первую группу вывел из кризиса начавшийся весной 2017 года рост закупочных цен на молоко.

Теперь выходит из кризиса и вторая группа, отмечает DW.

Три года назад польские экспортеры яблок лишились очень важного для них российского рынка и частично перенаправили свою продукцию в Германию, обвалив там цены, что довольно больно ударило по немецким садоводческим хозяйствам. Однако вместе с сезоном 2016-2017 годов завершился и трудный для производителей яблок трехлетний период "после эмбарго", подчеркивает директор сбытовой компании VOG, объединяющей плодово-ягодные хозяйства региона Рейнгессен, Герхард Дихганс.

По его словам, в 2014 году в ЕС наблюдалось "структурное перепроизводство яблок", их было собрано более 12 млн тонн. Теперь же, когда урожай сократился, "рынок вновь приходит в равновесие, и наши производители могут с облегчением вздохнуть", полагает Г.Дихганс.