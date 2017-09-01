Шесть из крупнейших мировых банков — Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street — активизировали усилия для запуска новой формы валюты, сообщает Financial Times.

Уточняется, что технология распределенного реестра будет использоваться для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами.

"Мы ведем обсуждения с центральными банками и регуляторами, и мы продолжим их в следующие 12 месяцев с целью ограниченного запуска ближе к концу 2018 года", — сказал глава стратегических инвестиций и инноваций в сфере финансовых технологий швейцарского банка UBS Хайдер Джеффри.

Издание отмечает, что в августе 2016 года UBS и Clearmatics Technologies создали новую криптовалюту, которую назвал "utility settlement coin" (USC, "практичную денежную единицу для расчетов").К проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander. Банки рассчитывали повысить эффективность финансовых операций, ускорив их заключительные этапы.

Как предполагается, переход на USC исключит период ожидания сторон сделок с ценными бумагами пока пройдет перевод традиционных денежных средств, вместо этого они будут использовать криптовалюту, которую можно обменять на привычные деньги в центробанках. Такой подход сократит временные и денежные затраты, а также использование человеческих ресурсов.