Более 20 лет в Украине действовали заниженные тарифы на газ, поясняют в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ). Из бюджета на дотации приходилось выделять миллиарды гривен (в прошлом году – 100 млрд гривен).

Одно из условий получения кредитов от Международного валютного фонда – сокращения дефицита в бюджете газотранспортной госкомпании "Нафтогаз". Новый тариф сформирован согласно импортному паритету.

И украинский, и импортный газ продают по одной цене и населению, и промышленности – 6800 гривен за тысячу кубометров. Такая цена, поясняют чиновники, позволит не только покрыть дефицит, но и инвестировать в добычу собственного газа.

По подсчетам "Нафтогаза", за год украинцы использует около 21 млрд кубометров газа. Газ, добытый государственными предприятиями (около 13 млрд кубометров), НАК закупает по цене 1590 грн, импортный газ – по 185 долларов (примерно 4600 грн). При этом и импортный, и украинский газ населению продают по цене европейского "голубого топлива".

Согласно расчетам МЭРТ, стоимость импортного газа конвертировали в гривны по курсу 26,7 (столько, согласно прогнозу, будет стоить доллар в Украине в 2017-м) и добавили к ней 1146,5 грн (НДС), 219 грн (тариф на транспортировку), 513,7 грн (тариф на распределение газа) и торговую наценку поставщика ("Нафтогаза") – 57,4 грн. В результате получили тариф 6800 грн за тысячу кубометров.