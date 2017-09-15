Для начала переговоров ей требуется специальный мандат. Документ уже подготовлен Еврокомиссией и должен быть утвержден советом ЕС. "Ведомости" ознакомились с проектом мандата.

Одним из ключевых условий для Еврокомиссии является распространение на "Северный поток – 2" требований о разделении функций поставщика и транзитера газа. "Цель такого разделения состоит в том, чтобы избежать конфликта интересов и усилить конкуренцию, – сказано в документе. – В контексте настоящего соглашения ЕС должен стремиться обеспечить полное структурное разделение между деятельностью по добыче и поставке газа, с одной стороны, и деятельностью по передаче – с другой".

Это наиболее жесткое предложение, содержащееся в проекте мандата. Есть в нем также и два компромиссных.

Фактически первый вариант означает, что инфраструктура "Северного потока – 2" останется в собственности 100%-ной "дочки" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, но операционное управление трубой должно быть передано независимой компании.

Второй вариант допускает, что и инфраструктура, и деятельность "Северного потока – 2" остаются за Nord Stream 2 AG, но надзирать за его работой будет независимый регулятор. Кроме того, в проект мандата включен пункт о необходимости обеспечения доступа к трубопроводу третьих лиц.