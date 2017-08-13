Как считает профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон, вероятно, этому поколению не стоит уходить на пенсию.

"Я думаю, что мы должны думать о работе не как способе получения достаточно денег для пенсионного обеспечения, но скорее работе, которая позволит нам создать нематериальные активы", — отмечает она.

Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.

Инвестиционная компания BNY Mellon считает, что перед миллениалами стоят "неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы", которые делают настоящим испытанием попытки накопить на пенсию.

Британский исследовательский институт Institute for Fiscal Studies также не видит позитивных перспектив для поколения Y: "они первая послевоенная (после Второй мировой войны. — "Газета.Ru") группа, которая не будет получать больший доход с начала карьеры, чем их предшественники в том же возрасте".

Times отмечает, что выход на пенсию — довольно новое явление. Впервые оно полноценно сформировалось в европейских странах в середине XX века.

Однако издание замечает и позитивные стороны перемен. У миллениалов появилась возможность чаще менять работу, а также быть самозанятыми или начинать собственный бизнес.

Миллениалы, или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 года, характеризующееся глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.