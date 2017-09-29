​Закрытие международных печатных версий газеты станет частью масштабной реорганизации всего издания, которое намерено уделить больше внимания развитию веб-версии.

В последние годы, пишет WSJ, было зафиксировано "резкое падение объема продаж газеты за рубежом и доходов от печатной рекламы" в сочетании с устойчивым ростом числа подписчиков на цифровую версию, поэтому содержание зарубежных редакций перестало быть рентабельным.

В 1975 году WSJ наладила выпуск азиатской версии. Спустя восемь лет, в 1983 году, было запущено и европейское издание WSJ. Региональные версии уделяли больше внимания местным деловым новостям.