Речь, в частности, идет об отмене норм, запрещающих европейским покупателям поставляемого "Газпромом" газа перепродавать его в другие страны. Более того, "Газпром" готов обеспечить поставку газа из Венгрии, Польши и Словакии в страны Балтии и Болгарию по своим сетям.

"Газпром" также предложил изменить практику определения цен на газ, упростив возможность их пересмотра и прописав ее в тех контрактах, где этой нормы ранее не было.

"Полагаем, что предложения "Газпрома" помогут обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентоспособным ценам. Это важно для миллионов европейцев, которым газ необходим как для отопления домов, так и для ведения бизнеса", — пояснила Вестагер.

В то же время куратор антимонопольной политики ЕС отметила, что, хотя предложения "Газпрома" и "открывают перспективу решения" накопившихся проблем, однако до принятия какого-либо окончательного решения будут выслушаны предложения потребителей газа.

В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что в случае официального одобрения предложений "Газпрома" их исполнение станет для компании обязательным и, в случае нарушения принятых обязательств, Еврокомиссия сможет наложить на компанию штраф в размере до 10% от ее мирового оборота.