Как пишет РБК-Украина, по словам Алексея Миллера, "Газпром" хочет удвоить пропускную способность "Северного потока". В понедельник холдинг подписал соглашение о совместном финансировании связи с европейскими компаниями Uniper, Wintershall, Shell, OMV и Engie.

Миллер отметил, что газотранспортная система (ГТС) Украины способна транспортировать до 120 млрд куб. м в год, однако в последние годы после строительства новых газопроводов транзит через Украину серьезно сократился - до 50-80 млрд кубометров. По итогам прошлого года транзит через Украину составил около 80 млрд кубометров.

По словам Миллера, были и другие причины падения украинского транзита, в том числе смещение добычи газа "Газпромом" все более и более на арктический полуостров Ямал. "Если вы посмотрите из космоса, вы можете провести прямую линию через Балтийское море между новыми центрами производства и германским Грайфсвальдом. Этот маршрут на 2 000 км (1250 миль) короче маршрута через Украину", - заявил глава "Газпрома".

При этом, несмотря на озвученные ранее угрозы прекратить поставки через Украину после истечения транзитного соглашения (в 2020 году), Миллер отметил, что Россия может продолжить транспортировать газ через Украину, но в гораздо меньших объемах. "Мы готовы к переговорам ... Однако мы можем говорить о гораздо меньших объемах, возможно, около 15 млрд куб. м в год для стран, которые граничат с Украиной", - сказал он "Газпром" поставляет газ в Европу по трем основным направлениям: украинские трубопроводы, газопровод Ямал - Европа через Беларусь и Польшу и "Северный поток" через Балтийское море в Германию.