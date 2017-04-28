Он добавил, что рассчитывает получить первое разрешение от Германии.

"В соответствии с этим графиком получения разрешения на строительство от стран через экономическую зону которых или территориальные воды которых проходит трубопровод, ожидается во второй половине текущего года, первой половине 2018 года. Там есть график, в каком порядке мы собираемся получать эти разрешения. Первый в этом списке – Германия", - сказал он.

"Северный поток — 2" — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод является расширением "Северного потока" и позволит удвоить его экспортный потенциал. Завершение строительства намечено на конец 2019 года. Общая стоимость проекта оценивается в €9,9 млрд.