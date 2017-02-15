Экспорт газа в Литву в 2016 году снизился с 2,203 млрд до 882 млн кубометров, в Латвию — снизился с 1,329 млрд до 1,315 млрд кубометров, в Эстонию — сократился с 532 млн до 370 млн кубометров.

Поставки газа в ближнее зарубежье в 2015 году составили 37,579 млрд кубометров.

Поставки газа на Украину снизились в 3,3 раза — до 2,39 млрд кубометров против 7,827 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года. При этом все поставки газа на Украину в 2016 году осуществлялись на юго-восток страны (Донецкая и Луганская области).

Больше всего газа "Газпром" поставил в Белоруссию — 18,64 млрд кубометров, что тем не менее на 0,8% меньше, чем в прошлом году.

Поставки в Казахстан выросли в 1,7 раза — до 2,871 млрд кубометров.