Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом" контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. "Год закончился, вот и выставляем счет", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы "Газпрома" Сергей Куприянов.

Он уточнил, что в первом квартале 2016 года для "Нафтогаза" действовали условия "зимнего пакета" продаж газа и соглашение о том, чтобы в этот период контрактное условие "бери или плати" к поставкам газа на Украине не применялось.

Официальный представитель Алексея Миллера напомнил, что 29 сентября 2015 года в целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию Украины с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года был подписан обязывающий протокол между Минэнерго Украины, Минэнерго России и Европейской комиссией и соответствующее дополнение N35 к контракту на поставку газа между "Газпромом" и "Нафтогазом". Соглашение заключалось на зиму 2016 года исходя из необходимости создания условий бесперебойного транзита российского газа в Европу.

Напомним, что в начале декабря прошлого года "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж на решение Хозяйственного суда Киева, удовлетворившего исковые требования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) к "Газпрому" о принудительном взыскании штрафа в размере 172 млрд гривен (около 6,64 млрд долларов).

В "Газпроме" считают, что у АМКУ отсутствуют полномочия в вопросе регулирования транзита газа через Украину. Тогда же сообщалось, что на переговорах с Киевом и Брюсселем по газу Москва может поднять вопрос об отмене выписанного "Газпрому" штрафа. Это стало бы ответом на требование Киева отменить принцип take-or-pay ("бери или плати") в качестве условия возобновления закупок газа в России.

"Газпром" отказывается предоставлять скидку Украине и считает штраф полностью незаконным, но Киев может добиться взыскания штрафа в тех странах, где у российского газового монополиста есть имущество. Претензии Киева, таким образом, могут доставить "Газпрому" много неприятностей.

АМКУ принял решение оштрафовать "Газпром" 25 января 2016 года. Сумма штрафа составила 85,966 млрд гривен (позже она увеличилась из-за начисления пени). Украинское антимонопольное ведомство посчитало, что "Газпром" воспользовался своим статусом и нарушил договор с "Нафтогазом", препятствуя повышению платы за транзит.

АМКУ также пришел к выводу о том, что "Газпром" нарушал условия контракта с "Нафтогазом" и игнорировал любые обращения об изменении условий сотрудничества на экономически обоснованные и взаимовыгодные.