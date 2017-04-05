Как сообщает агентство dpa, законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму - эти две категории отсутствовали в первоначальной версии.

Помимо самих компаний, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров соцсетей, однако для них верхняя планка ниже - 5 млн евро.

Если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы в Германии для Facebook и других соцсетей будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации компаниям будет предоставляться всего 24 часа.

Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с разжигающими ненависть сообщениями, в том числе направленными против мигрантов.

Кроме того, в сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится большое количество ложной информации, отмечает BBC News.

В Германии уже действует один из самых жестких в мире законов об агрессивной риторике, который касается распространения порочащих сведений, клеветы, подстрекательств и угроз.