"Раньше нам приходилось давить на педаль газа, пытаясь разогнать экономику всеми возможными способами", - сказала Йеллен во время выступления в городе Энн-Арбор, штат Мичиган. Теперь ФРС пытается "добавить немного газа, однако не так, чтобы вдавить педаль в пол".

Йеллен и ее коллеги в этом году стремятся значительно ослабить уровень поддержки, которую центробанк оказывает экономике США на фоне приближения к целям по полной занятости и инфляции в 2 процента. В дополнение к мартовскому повышению ставки регуляторы планируют еще два в этом году.

Из протокола заседания в марте следует, что большинство членов ФРС также согласны приступить к сокращению баланса центробанка объемом $4,5 триллиона позже в этом году, постепенно снижая объем облигаций, выкупленных во время финансового кризиса и рецессии.