В 2016 году "Газпром" установил новый абсолютный рекорд экспорта газа в страны дальнего зарубежья, заявил глава компании Алексей Миллер на оперативном совещании 9 января, говорится в материалах пресс-службы компании. По его словам, всего за год "Газпром" экспортировал в Европу 179,3 млрд куб. м газа, что стало "максимумом за всю историю газовой отрасли".

По сравнению с предыдущим годом (158,56 млрд куб. м) объем экспорта "Газпрома" в страны дальнего зарубежья вырос примерно на 12,5%, ​ или на 19,9 млрд куб.м.

"Это, например, сопоставимо с объемом поставок компании в прошлом году в Великобританию — 17,8 млрд куб. м", — пояснил Миллер, — "Рекордный результат наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе и наши возможности обеспечить его надежный экспорт в требуемом объеме", — добавил глава "Газпрома".

Выступая 29 декабря на предновогоднем селекторном совещании в "Газпроме", Миллер заявил о выходе компании на "абсолютные рекордные показатели" по экспорту газа.

"Такого не было ни во времена Советского Союза, ни во времена современной России", — сказал тогда Миллер, отметив рост поставок в Германию и другим крупнейшим потребителям газа в Европе.

Общий объем добычи газа "Газпромом" в 2016 году вырос примерно на 570 млн куб. м— до 419,07 млрд куб. м. При этом компания, по словам Миллера, способна при необходимости увеличить добычу более чем на 150 млрд куб. м.

"Мы всегда работаем от рынка и добываем столько газа, сколько нужно потребителям", — пояснил Миллер.

Максимальный уровень добычи газа был достигнут "Газпромом" в 2006 году, когда он составил 556 млрд куб. м. В 2009 году добыча упала до 461,5 млрд куб. м, в 2011 году вновь выросла до 513,2 млрд куб. м, после чего вновь пошла вниз и к 2015 году сократилась до 418,5 млрд куб. м.