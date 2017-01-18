"Вместе с замедлением роста, ростом неравенства и гораздо большей прозрачностью, я думаю, что у нас есть все составляющие того, что называется кризисом среднего класса в развитых экономиках", — сказала Лагард.

При этом глава МВФ отметила, что на глобальном уровне за последние 40 лет численность среднего класса выросла с 7% до 13%.

"Средний класс растет на глобальном уровне, если вы посмотрите на статистику, средний класс за последние 40 лет вырос с 7% до 13%, к среднему классу обычно относят людей, чей доход составляет $10–20 в день", — подчеркнула Лагард.