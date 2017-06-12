Нойман останется в правлении Opel до передачи концерна в состав французского автомобилестроителя Groupe PSA. Он сообщил, что принял "трудное решение" и сейчас полностью сосредоточится на переходе компании к другому собственнику. Задачей Лошеллера в свою очередь станет разработка нового стратегического плана развития компании.

В начале марта французский концерн Groupe PSA объявил о приобретении Opel и его сестринской британской фирмы Vauxhall, принадлежавших американской компании General Motors. Общая сумма сделки составила 1,3 млрд евро.

Эта покупка позволит PSA, выпускающему Peugeot и Citroën, стать вторым по величине производителем автомобилей в Европе после Volkswagen, его доля на рынке составит 17%. Европейский бизнес General Motors с 2000 года принес компании убытки в размере около 14 млрд евро. Прошлый год вновь стал убыточным для Opel и Vauxhall - отрицательный баланс фирм составил примерно 240 млн евро.