"Один из главных вызовов сейчас — это отсутствие общих ценностей. Это становится очень ясно на фоне того популизма, который распространяется во многих уголках мира", — считает Полман.

Многие страны оказываются совершенно неподготовленными к современным вызовам, таким как изменения климата, бурное развитие технологий, сокращающее число традиционных рабочих мест, миграционные проблемы и геополитическая напряженность. В этой связи миру нужна новая экономическая модель, заявил Полман.

"Сейчас, к сожалению, мы уже в таком положении, когда мы уже не можем так вот бездумно извлекать ресурсы, например, из океана. Нужна новая экономическая модель и новая модель глобального управления", — сказал он.

"Наша финансовая система была разработана на протяжении последнего десятилетия так, что она не считается с реальным положением в экономике, — полагает Полман. — Сейчас финансовая система — это $300 трлн, тогда как реальная экономика в три раза меньше".

Основное внимание всегда обращают на крупные экономики, но в действительности небольшие страны точно так же имеют аналогичные проблемы, указал экономист.

"Мир будет очень волатильным, изменчивым, это мир, в котором будет очень сложно найти правильный курс", — заключил Полман.

Представитель Unilever подчеркнул, что сегодняшние проблемы каждая страна не может решить в одиночку, потому необходимо более тесное взаимодействие и координация между государствами.