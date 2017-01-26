О публикации данных сообщили сегодня британские и голландские СМИ. По их данным, в минувший вторник Управление по контролю за финансовыми рынками Нидерландов (AFM) по ошибке раскрыло не предназначенные для публикации данные о том, какие короткие позиции занимают несколько крупных инвестфондов, работающих в стране. По правилам ЕС, AFM публикует данные по коротким позициям, но только крупнейшие из них — если они покрывают более 0,5% акций из общего числа данной компании. Также инвесторы обязаны отчитываться в AFM о своих более многочисленных, но не таких крупных коротких позициях — в размере 0,2–0,5% общего числа акций. Такую информацию регулятор держит у себя, но не публикует.

Однако в минувший вторник по пока еще невыясненным причинам AFM опубликовало эту информацию в виде документа, доступного для скачивания. На следующий день документ был изъят из свободного доступа, однако участники рынка сразу же успели заметить этот казус, существенных рыночных колебаний он не вызвал.

Среди известных фондов, чьи ставки были случайно опубликованы, был замечен инвестфонд Джорджа Сороса, крупный британский хедж-фонд Marshall Wace (управляет активами на $22 млрд) и американский AQR (активы на $175 млрд). А среди тех, кто попал под короткие позиции Джорджа Сороса, был, в частности, замечен крупный голландский банк ING. Регулятор AFM уже заявил, что "сожалеет об ошибке".