В своем блоге корпорация сообщила, что предоставит владельцам сайтов инструмент Ad Experience Reports, который поможет им понять, какая реклама считается приемлемой и как разрешить проблемы с рекламой, которая не соответствует стандартам.

Стандарты качества рекламы будет определять "Коалиция за лучшую рекламу", в которую вошли Google, Facebook, News Corp, Interactive Advertising Bureau (IAB), Procter & Gamble и другие компании.

Неприемлемой, в частности, будет считаться реклама в виде всплывающих окон, автоматически включающиеся видеоролики и рекламные объявления с обратным отсчетом времени.

В Google рассчитывают на то, что новая функция воспрепятствует росту числа пользователей, которые, пытаясь избавиться от назойливой рекламы, устанавливают адблокер, блокирующий всю рекламу.

Владельцам сайтов с "хорошим рекламным опытом" также будет доступен инструмент, получивший название Funding Choices. Они смогут предоставить пользователям возможность выбрать: отключить адблокер или заплатить за просмотр сайта без рекламы.

Бета-версия этого инструмента уже доступна в Северной Америке, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии.

Google Chrome - самый популярный интернет-браузер в мире. Согласно данным StatCounter, в мае рыночная доля Chrome составила 54,14%. На втором месте идет Safari (14,26%), на третьем - UC Browser (8,4%).

В последние годы популярность инструментов блокировки интернет-рекламы активно растет. По данным IAB, адблокеры использует около 26% пользователей в США.