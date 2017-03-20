"Я хочу начать с извинений. Когда что-нибудь подобное происходит, мы берем на себя ответственность за это", — заявил Бриттин во время выступления на конференции Advertising Week Europe в Лондоне.

Целый ряд крупных компаний-рекламодателей приостановили размещение рекламы в Google и на YouTube, поскольку их объявления показывались вместе с экстремистскими видеороликами. Среди отказавшихся от размещения рекламы — ритейлер Marks & Spencer, вещательная корпорация BBC, банки HSBC и Lloyds, косметическая фирма L'Oreal и автоконцерн Audi.

Бриттин отметил, что в компании изучают, как можно устранить эту "погрешность", и что процесс рассмотрения и внесения изменений в рекламную политику будет ускорен.

Ранее сообщалось, что ЕС пригрозил Google штрафом за нарушение прав потребителей.