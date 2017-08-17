Aimatter работает с технологиями компьютерного зрения, которые позволяют компьютерам "видеть" и обрабатывать изображения. Сумма сделки не раскрывается. Мельничек уточнил, что речь идет именно о покупке компании (acquisition), а не сделке ради приобретения сотрудников (acqui-hiring). "Это точно не был "аквихайринг", а был полноценный acquisition, приобретение компании. Впрочем, нам больше нравится глагол join (присоединяться) — Aimatter присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах", - сказал он

Aimatter работает над запуском нейронных сетей на мобильных устройствах. По словам Гурского, осенью 2016 г. белорусская компания впервые в мире запустила технологию выделения человека из фона с возможностью замены фона на мобильных устройствах на потоковом видео. Этот и другие эффекты представлены в приложении Fabby. Разработанные Aimatter технологии также могут применяться в видеомессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах. Новые задачи Aimatter будет определять Google, сказал Кулик.