Как пишет РБК, таким образом материнская компания Google планирует доказать, что инновационная городская среда может значительно повысить качество жизни населения и одновременно сократить давление на экологию.

Как пояснил Докторофф, несмотря на амбициозные планы, речь вначале будет идти о постройке городского района, на котором будут отработаны высокие технологии в этой сфере. "Мы действительно хотим построить новый город — это будет район обычного города, но значительного размера, такой, чтобы он мог стать комплексной инновационной лабораторией", — заявил Докторофф.

По словам главы Sidewalk Labs, компания планирует применить инновационные технологии не только в вопросах транспорта, и инфраструктуры. Новые подходы должны коснуться и социальной сферы и сферы управления. "Я полагаю, что настоящие проблемы, с которыми обществу приходится сталкиваться, включают в себя использование цифровых данных", — сказал Докторофф.

Докторофф не стал уточнять, где именно планируется создать экспериментальный город. Вместе с тем он сообщил, что его компания находится в поисках территории, достаточно большой и одновременно свободной от уже существующей застройки.