Google вложит $1 млрд в строительство в Торонто умного района — самого технологичного пространства на земле

Компания Sidewalk Labs из холдинга Google — Alphabet с нуля построит умный район в Торонто, превратив его в самое технологичное пространство на земле. Это первый крупный эксперимент Google в создании городского пространства, пишет The Wall Street Journal.

Sidewalk Labs выиграла заявку на обустройство 12 акров (около 5 га) территории с перспективой увеличения площади развития до 800 акров (323 га). Поначалу площадь умного района составит 8 кв. км. Он расположится на берегу озера Онтарио, вдоль Восточной береговой линии Торонто. А местное подразделение интернет-поисковика Google Canada перенесет туда свой головной офис, сообщает Financial Times.

Жителям умного района предложат отказаться от личного автотранспорта и пересесть на беспилотные маршрутки и велосипеды, для которых проложат специальные дорожки с подогревом в зимний период. Также умный район Торонто станет местом тестирования экспериментальных технологий адаптивных светофоров, модульных домов, роботов-курьеров и грузовых дронов, маршруты для которых проложат под землей.

Одной из проблем "района будущего" будет разработка политики конфиденциальности данных местных жителей, пишет FT. Ведь технология умного города предполагает сбор огромного объема данных. К примеру, район оборудуют системой датчиков, которые будут контролировать все сферы жизни людей — от заполнения мусорных контейнеров до уровня шума в домах и состояния скамеек в парках. Авторы проекта обещают установить жесткий порядок требований к защите права на личную жизнь, в том числе от руководства.

Проект одобрил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. На презентации проекта в Торонто он охарактеризовал его как "испытательный полигон для новых технологий, которые помогут нам строить более чистые, умные, зеленые города" (цитата по FT). "Представленный план превратит набережную в процветающий центр инноваций и создаст хорошо оплачиваемые рабочие места, необходимые канадцам", — цитирует Трюдо WSJ.

Создание района потребует множества изменений в существующие законы о строительстве, транспорте и энергообеспечении. "Это тестовая площадка для новых технологий, которая поможет нам строить более чистые, умные, экологичные города", — заявил Трюдо.

"Для нас это не просто случайный проект. Это результат почти десятилетия размышлений о том, как технологии могут изменить человеческие жизни", — говорит председатель совета директоров корпорации Alphabet Эрик Шмидт (цитата по FT).

По словам генерального директора Sidewalk Дэна Доктороффа, компания планирует лицензировать некоторые концептуальные технологии, внедряемые в Торонто, и в дальнейшем продавать их в другие города.

Стоимость проекта Sidewalk оценивает примерно в $1 млрд. Компания уже выделила $50 млн на первоначальный этап планирования и тестирования пилотных разработок.