Компания Google официально представила новую версию операционной системы (ОС) Android 8.0. Об этом сообщается в блоге корпорации. Название для новой версии ОС, как замечает TechCrunch, Google традиционно выбрала из понятий, означающих сладкие лакомства. Так, Android 8.0 получил название Oreo.

Android Oreo, как отмечается в блоге компании, "умнее, быстрее и мощнее, чем когда-либо". Операционная система, по данным представителей Google, в частности, упрощает работу с функцией "картинка в картинке" (Picture in Picture). Теперь пользователи новой операционной системы смогут видеть два приложения одновременно. Кроме того, в рамках Android 8.0 модернизирована система уведомлений — работа с сообщениями, приходящими от "наиболее важных приложений" (например, находящихся на рабочем столе гаджета) станет оперативнее.

Кроме того, Android Oreo оснащен функцией автозаполнения, что, как отмечается в блоге ​Google, "позволит легко перемещаться по меню и выполнять различные задачи". Наконец, у ОС "более надежные средства защиты" и она, как уточняется в презентации новой версии Android, запускается в два раза быстрее и устанавливает ограничения фоновой активности на приложения, которые владелец гаджета использует меньше всего.​

Выпуск новой версии операционной системы ​Google приурочила к полному солнечному затмению, которое 21 августа могло наблюдаться на территории 14 штатов США. Это явление, в частности, фигурирует в видео презентации новой ОС, чей логотип согласно ролику компании вместо Луны заслоняет Солнце, а затем падает на Землю.