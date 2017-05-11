Конфликт длился более двух лет: в феврале 2015 года российская компания "Яндекс" подала жалобу на Google, обвинив ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных приложений в операционной системе Android.

Осенью 2015 года ФАС признала требования "Яндекса" справедливыми и предписала Google устранить нарушения. Google безуспешно пыталась оспорить решение ФАС в арбитражном суде Москвы.

В марте 2016 года глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что компания Google ведет себя агрессивно и не пытается искать компромисс в споре с властями. Осенью того же года он пообещал штрафовать Google каждые две недели, если компания будет затягивать исполнение предписания ведомства.

В апреле 2017 года ФАС и Google заключили мировое соглашение, поставив тем самым точку в судебных разбирательствах. Интернет-гигант обязался выплатить штраф в 438 млн рублей, назначенный ранее.

Кроме того, согласно условиям мирового соглашения, Google откажется от эксклюзивной предустановки своих приложений на мобильных устройствах Android и не будет ограничивать предустановку приложений третьих сторон.

Производители смартфонов смогут заключать на коммерческих условиях соглашения с Google и устанавливать любые приложения, в том числе на главный экран, и американский интернет-гигант не будет им в этом препятствовать.

Соглашение распространяется на устройства, предназначенные для продажи в России. Оно будет действовать шесть лет и девять месяцев.

"Мы считаем, что у производителей должен быть выбор - какой поиск по умолчанию будет установлен на их смартфонах и планшетах, и вообще какие сервисы им предустанавливать", - заявил тогда представитель "Яндекса" Очир Манджиков.