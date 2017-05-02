"Переговоры по технической сделке завершены по всем вопросам. Сейчас открыт путь к переговорам по облегчению бремени задолженности (частичному списанию)", - заявил греческий министр.

Переговоры по этой сделке, включающей реформы в сфере труда и энергетики, а также сокращения пенсий и повышения налогов, затянулись на полгода главным образом из-за раскола между Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ) по финансовым показателям.

Греция теперь должна законодательно принять новые меры, прежде чем министры финансов еврозоны одобрят выделение кредитов Афинам общим объемом 7,5 млрд евро. Следующее запланированное заседание Еврогруппы состоится 22 мая, где также будет обсуждаться вопрос о сокращении долга Греции.

В рамках реформ Афины пообещали сократить пенсии в 2019 г. и сократить безналоговый порог в 2020 г. для экономии около 2% от валового внутреннего продукта (ВВП).

После достигнутого соглашения кредиторы, скорее всего, решат между собой вопрос о среднесрочных целевых показателей профицита Греции, что является ключевым элементом для дальнейшего облегчения долгового бремени.

В МВФ уверены, что Греция не сможет поддерживать высокие первичные профициты, если не примет более жесткие меры экономии и не получит дальнейшего облегчения бремени задолженности со стороны ЕС.

Фонд считает, что Греция может достичь первичного профицита в 2,2% в 2018 г. и нацелиться на 3,5% ежегодно в 2019-2021 гг., если страна будет осуществлять новые меры, согласованные с ее кредиторами. Это предполагает, что основной целевой показатель профицита будет снижен до 1,5% ВВП.