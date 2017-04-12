В грузинском ведомстве отметили, что в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров. В феврале - 70 миллионов кубометров.

Сообщается, что с апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана. Основным поставщиком голубого топлива в Грузию является Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR).

По оценке Минэнерго, в этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%). В 2017 году объемы газа собственной добычи Грузии составит 10 миллионов кубических метров.