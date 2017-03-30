Прибыль H&M до налогообложения за три месяца, закончившиеся 28 февраля, снизилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3,5% — до 3,21 шведских крон ($361,5 млн), сообщает компания.

Как передает RNS, прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков, так, аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали 2,87 млн крон ($314 млн).

Продажи Hennes & Mauritz, включая НДС, выросли на 7% — до 54,37 млрд шведских крон ($6,14 млрд), продажи в национальных валютах выросли за квартал на 4%.

Также компания заявила о предстоящем открытии магазинов под новым брендом — Arket, бренд должен появиться после августа в этом году.

"У нас есть семь брендов — H&M, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday and H&M Home, и скоро наступит время для появления нового — Arket", — говорится в сообщении компании.

В Arket будет продавать одежду для мужчин, женщин и детей, а также товары для дома, цены будут несколько выше, чем в H&M.