IBM не раскрывает, какое количество сотрудников попало под реорганизацию офисов. По данным The Wall Street Journal, новая политика затронула подразделение по созданию системы Watson, а также направления разработки программного обеспечения, цифрового маркетинга и дизайна, которые насчитывают десятки тысяч человек. Некоторые из них работают в более чем сотнях километров от тех офисов, в которые им предложено переместиться.

По словам пресс-секретаря IBM Лори Фридман (Laurie Friedman), руководство компании решило переосмыслить рабочие процессы и дало сотрудникам более месяца для принятия решения. IBM перестроила команды дизайна и цифрового маркетинга, чтобы быстро реагировать на любые изменения и поддерживать обратную связь с клиентами, сказала она.

В компании считают, что такое сотрудничество должно быть проще, когда сотрудники работают вместе, добавила Фридман. Она отказалась называть изменения мерой по сокращению расходов, заметив, что "подавляющее большинство" попавших под изменения сотрудников решили вернуться в офисы.

The Wall Street Journal отмечает, что решение IBM выглядит необычно для компании, которая была одним из пионеров при переводе сотрудников на удалённую работу. Корпорация в том числе продаёт приложения для работы "в любое время, в любом месте", а также публикует исследования, которые свидетельствуют об эффективности удалённой работы. Ранее IBM говорила, что более 40% сотрудников компании работает удалённо, напоминает The Wall Street Journal.