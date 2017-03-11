Российская экономика вот уже не первый год работает в условиях международных санкций, введенных после присоединения Крыма и вспыхнувшего вслед за этим военного конфликта на Востоке Украины. Споры об эффективности этих санкций, а также о том, какой эффект они оказывают на развитие экономики России, не утихают ни в самой России, ни за рубежом.

Не меньшие дискуссии вызывают также и введенные Москвой ответные "антисанкции". Корреспондент "Спектра" Мария Строева обсудила с бывшим заместителем министра экономического развития РФ, курировавшим макроэкономический блок и покинувшем свой пост три недели назад, Алексеем Ведевым, как эти инструменты финансового воздействия "работают" и в каком состоянии находится российская экономика. В настоящее время Ведев является директором Центра структурных исследований РАНХиГС.

— Алексей, вы работали в Минэкономразвития именно с момента введения санкций. Как вы считаете, как они повлияли на российскую экономику и в каком она состоянии сегодня?

— Во-первых, я думаю, мы столкнулись с тем, что называется "идеальным штормом". С конца 2014 года на экономику влияло три фактора: рухнувшие цены на нефть, санкции и контрсанкции, и накопившиеся структурные проблемы. 2015 год был годом адаптации. Я не хочу говорить про дно, на эту тему было много шуток. Но на самом деле худший квартал был – второй в 2015 году. После этого мы начали выравниваться. Сейчас коридор 50-60 рублей за доллар – уже нормально звучит. А тогда это был шок.