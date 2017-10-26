Производитель мебели указал, что реклама хотела показать, как компания помогает покупателям легко и доступно превратить обычную гостиную в место для праздника. "Ее цель была в том, чтобы вдохновить наших клиентов отмечать моменты повседневной жизни", – говорится в пресс-релизе.

Также в нем компания указала, что гендерное равенство – это фундаментальная часть культуры IKEA.

Реклама, о которой идет речь, вышла на этой неделе. В ней девушка приходит к родителям, которые ужинают, и обращается к матери со словами "Мам…". В ответ на это женщина бросает свои палочки и резко отвечает: "Если ты в следующий раз не приведешь домой своего парня, то не называй меня “Мам”!". После этого у дверей квартиры появляется молодой человек с букетом, а гостиная преображается товарами из "Икеи". Реклама заканчивается тем, что вся семья счастливо ужинает за столом.

Как отмечает "Би-би-си" рекламу раскритиковали в китайских соцсетях. Пользователи отмечали, что такой рекламный ролик – это дискриминация одиноких девушек.

В Китае девушек, которые не могут долго выйти замуж, называют "женщины-остатки". На тех, кто долго не может найти себе пару до 30 лет, постоянно оказывают давление. Согласно китайским традициям, девушка должна достаточно рано найти мужа и родить ребенка.