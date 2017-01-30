Контролируемая шведской группой по торговле мебелью Ikea Group компания IRI Investments Lietuva приобрела парк ветрогенераторов в Литве, сообщает ru.Delfi.lt со ссылкой на BNS.

Парк из 19 ветрогенераторов мощностью 45 мегаватт в Мажейкской районе Литвы был введен в эксплуатацию чуть более полугода назад. Стоимость сделки не разглашается, однако, по данным BNS, она может достигать почти 100 млн евро.

"Мы инвестируем в обновляющуюся энергетику, потому что это выгодно нашему бизнесу и позволит нам лучше приспособиться к тенденциям менее "грязной" экономики", - заявил менеджер Ikea Group группы по вопросам устойчивого развития Стив Ховард.

Ikea Group планирует к 2020 году стать энергетически независимой и производить всю необходимую ей энергию из обновляющихся источников. Группе принадлежит 415 электростанций, она внедрила 730 тысяч модулей солнечной энергии на крышах зданий.

На инвестиции в обновляющиеся источники энергии Ikea Group наметила выделить 3 млрд. евро, с 2009 года компания уже инвестировала 1,5 млрд. евро и выделит еще 600 млн. евро на ветрогенераторы и солнечные электростанции.