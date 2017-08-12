Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter на фоне участившихся в последнее время взаимных угроз между руководством США и КНДР из-за развития северокорейской ядерной программы.

"Если вы еще не обеспокоены безопасностью по поводу ИИ, то вам стоит [обеспокоиться]. Значительно больший риск, чем от Северной Кореи", - написал Маск.

Между тем стало известно, что искусственный интеллект, созданный компанией OpenAI, основателем которой был Маск, победил 11 августа на турнире The International 2017 чемпиона DotA 2 Даниила Ишутина (Dendi), входящего в десятку самых оплачиваемых профессиональных геймеров в мире. Как сообщил американский сайт The Verge, Ишутин проиграл в первом раунде и сдался во время второго.

После проигрыша геймер выразил удивление тому, что искусственный интеллект может обыграть человека. Ишутин отметил, что бот во время игры "немного напоминал человека, но немного и что-то еще".

В прошлом месяце Маск в своем выступлении призвал власти создать организацию для контроля за технологиями ИИ и предупредил о том, что развитие этих технологий может привести к безработице или даже к войне.

После этого глава Facebook Марк Цукерберг назвал предупреждения Маска и других предпринимателей о потенциальных угрозах развития технологий ИИ для человечества "довольно безответственными". "Я просто не понимаю скептиков, пытающихся подстегнуть интерес к сценарию "судного дня", - сказал основатель социальной сети.