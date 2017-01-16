Но в Турции на лиру давит еще и ряд других проблем: террористические взрывы, замедление экономики, опасения по поводу планов президента Реджепа Эрдогана расширить свою власть и нежелание центрального банка повысить процентную ставку для защиты национальной валюты.

В результате всего этого турецкая лира обвалилась до рекордно низкого уровня. Согласно индексу Биг-Мака таблицы реального обменного курса валют, определяемого с помощью стоимости стандартного гамбургера в ресторанах McDonald’s, лира сейчас недооценена на 45,7% по отношению к доллару.

Индекс Биг-Мака построен на идее паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. В настоящее время всемирно известная булка с котлетой, сыром и листом салата стоит $5,06 в Америке, но всего 10,75 лиры ($2,75) в Турции, что указывает на недооценку лиры.

Однако валюты ряда стран обесценились еще сильнее. Согласно формуле Биг-Мака мексиканский песо недооценен на 55,9% к доллару. На прошлой неделе песо обвалился до рекордно низкого показателя, после того как Трамп подтвердил свое намерение построить стену на границе с Мексикой. С ноября песо потерял десятую часть своей стоимости по отношению к валюте северного соседа.

Из крупных экономик лишь в России можно купить более дешевый Биг-Мак в долларовом выражении, хотя рубль укрепился в прошлом году, отмечает британский журнал The Economist.

Евро также является жертвой политической неопределенности. В этом году всеобщие выборы состоятся в Голландии, Франции, Германии и, возможно, в Италии. Единая европейская валюта недавно снизилась до самого низкого уровня с 2003 г.

Британский референдум о выходе из Евросоюза оказал еще более значительное воздействие на фунт, обвалив его до $1,21 или самого низкого показателя за 31 год. Согласно индексу Биг-Мака евро и фунт недооценены по отношению к доллару на 19,7% и 26,3% соответственно.

Между тем, одним из недостатков индекса Биг-Мака является то, что он не учитывает стоимость рабочей силы. Неудивительно, что гамбургер дешевле в Шанхае, чем в Сан-Франциско, так как китайские работники McDonald’s получают намного меньше, чем их американские коллеги. В связи с этим была создана модифицированная версия индекса Биг-Мака, которая учитывает средний доход населения страны.

Как правило, этот пункт ведет к увеличению стоимости валюты к доллару, и реальный курс денежных единиц развивающихся экономик выглядят уже более высоким. Так, к примеру, китайский юань недооценен к доллару на 44% по базовому индексу Биг-Мака, но только на 7% по его скорректированной версии.

Обновленный вариант индекса Биг-Мака обычно делает валюты богатых стран более дорогими. Дело в том, что европейцы имеют более высокую стоимость жизни и более низкий доход, чем у американцев: евро стоил на 25% дороже к доллару в таблице с учетом среднего дохода с момента появления евро.

Но то, что еще недавно казалось непререкаемой аксиомой "экономики гамбургера", теперь не соответствует действительности. Сегодня доллар так окреп, что даже скорректированный индекс Биг-Мака указывает на недооценку евро. Доллар сейчас торгуется по самому высокому взвешенному по удельному весу во внешней торговле курсу за последние 14 лет.

Многие развивающиеся страны столкнулись с проблемой погашения долларовых долгов. При этом американские компании оказались в менее выгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами. Однако американские туристы теперь могут купить больше гамбургеров во время своих поездок в Европу.