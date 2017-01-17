Также МВФ снизил прогнозы роста Индии на текущий и следующий годы. Причиной изменения экономического прогноза стало решение премьер-министра Нарендры Моди о выведении из оборота купюр в 500 и 1000 рупий ($7,34 и $14,68) для борьбы с коррупцией.

"В Индии прогнозы роста на текущий (2016–2017) и следующий финансовый год были уменьшены соответственно на один и 0,4 процентного пункта, прежде всего из-за временного отрицательного шока для потребления, вызванного нехваткой наличных и нарушениями в сфере платежей в связи с недавней инициативой по изъятию старых банкнот и обмену их на новые", — говорится в докладе.