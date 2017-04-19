Как пишет NEWSru.com, эсперты фонда считают, что Венесуэла по-прежнему будет переживать большие экономические трудности и "сталкиваться с серьезными ограничениями в области импорта товаров". Экономика страны может сократиться на 7,4%, а уровень безработицы вырастет с 21,2 до 25,3%. В 2016 году, по данным Центробанка страны, инфляция в Венесуэле составила 800%.

В результате существенного роста уровня цен власти страны провели очередную замену денежных знаков. До декабря 2016 года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, на данный момент поступили банкноты номиналом в 500, тысячу, две, три, пять, десять и двадцать тысяч боливаров.

В 2016 году в Венесуэле резко обострился давно возникший дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Ситуация усугубляется тяжелейшим энергокризисом, вызванным как сильной засухой, так и непродуманной политикой властей.

В стране отмечается острый дефицит товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции. В результате в Венесуэле весь год шли массовые акции протеста из-за дефицита продуктов питания, товаров и услуг.

В середине июля 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил спасать экономику министру обороны, назначив его ответственным за реализацию программы "Суверенное и безопасное снабжение", он займется обеспечением граждан едой, лекарствами и промтоварами. Сам президент создал Государственный совет по снабжению и возглавил его.