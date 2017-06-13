Продажи кипрской недвижимости иностранцам в мае 2017 года взлетели на 348% по сравнению с маем 2016 года, сообщает Cyprus Property News со ссылкой на данные Земельного департамента.

Как передает NEWSru.com, продажи выросли во всех районах. Так, в Фамагусе, где в мае прошлого года не было продано ни одного объекта, в этом мае заключили сразу 11 сделок. Продажи иностранцам в Пафосе выросли на 533%, в Лимассоле - на 405%, в Ларнаке - на 330%, в Никосии - на 7%.

Всего, по данным департамента, из 756 подписанных в прошлом месяце договоров купли-продажи недвижимости 260 (34,4%) были заключены с иностранцами и 496 (65,6%) - с местными жителями.

В целом за первые пять месяцев 2017 года покупательская активность иностранцев в отношении кипрской недвижимости подскочила на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Активность покупателей эксперты связывают с посткризисным восстановлением экономики Кипра, которая с прошлого года демонстрируют признаки стабильности с постепенным ростом цен на недвижимость. Все это привлекает иностранных инвесторов, отмечает Property Wire.