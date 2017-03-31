Пока валютные спекулянты заливают валютой российские финансовые активы, укрепляя рубль и выстраивая пирамиду в облигациях федерального займа, реальный сектор экономики остается чужим на этом празднике жизни. Об этом говорится в статье Джакопо Деттони в газете The Financial Times, перевод которой опубликовали в пятницу "Ведомости".

Как пишет NEWSru.com, по данным fDi Markets, приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ практически остановился. В январе зарубежные инвесторы вложили в проекты с нуля лишь 34 млн долларов - рекордно низкую сумму за все время наблюдений.

За 2016 год инвестиции упали на 8,5% - до 12,9 млрд долларов. Показатель меньше был лишь в 2014 году. При этом почти всю сумму обеспечила сделка по продаже госпакета "Роснефти". Без нее инвестиции рухнули бы в 5,5 раза - до 2,6 млрд долларов.

Иностранцы предпочитают не участвовать в сделках в России, опасаясь связей, пусть и косвенных, с попавшими под санкции компаниями и людьми. Инвестиции идут туда, где есть конкуренция, а людям созданы условия для бизнеса и вложения денег. В России же экономику "взяло в тиски" государство, а судебная система коррумпирована и не защищает права инвесторов, пишут по тому же поводу эксперты Всемирного банка.