В то время как регуляторы еврозоны, Японии и Китая пошли на завуалированные меры с целью ослабить национальные валюты во второй половине 2016 года, ФРС в ответ попыталась сдержать ожидания по поводу роста процентной ставки, отмечает советник Pimco по мировой экономике Йоахим Фелс. Банк Англии со своей стороны пытается ослабить фунт при помощи снижения оценки уровня, до которого может сократиться безработица, не разогнав при этом инфляцию, говорит Фелс.

"Холодные войны ведутся не в открытую, а при помощи тайных действий и слов, - говорится в обзоре Фелса, полученном по электронной почте. - ФРС в своем заявлении по итогам заседания в среду воздержалась от попыток подогреть низкие ожидания роста ставок в марте при помощи более ястребиной риторики". При этом действия Банка Англии подали "голубиный сигнал, который помог ослабить фунт", сказал он.

Долларовый индекс упал до 11-недельного минимума на следующий день после заявления ФРС 1 февраля, а фунт стерлингов обвалился на 1 процент по итогам заседания Банка Англии.

Администрация президента Дональда Трампа вряд ли будет мириться с сильным долларом и с большей охотой прибегнет к "ядерному оружию" в виде политики протекционизма, сказал Фелс. Пока что Европа, Япония, Китай и другие страны-экспортеры могут в ответ позволить своим валютам несколько подорожать, чтобы избежать конфликта с США, сказал он.