У сервиса микроблогов Twitter нет будущего, поэтому акции компании ждет падение с текущих $16–17 за ценную бумагу менее чем до $10 за акцию, написал исполнительный директор компании Global Equities Research Трип Чоудри в отчете Uber-Bear. Плохая оценка в основном связана с уходом топ-менеджеров, а также с неудовлетворительными аудиторными показателями, сообщает CNBC.

За месяц акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели более чем на 8%, с начала года — более чем на 23%.

Чоудри отметил, что многие социологи использовали данные Twitter для прогнозирования итогов президентских выборов в США, на которых 8 ноября неожиданно победил Дональд Трамп, в то время как статистика свидетельствовала о победе Хиллари Клинтон. Одной из причин такого результата, по мнению аналитика, является большое количество ботов в соцсети.

"Если качество аудитории неудовлетворительное, это сказывается на возможностях рекламного таргетинга. Это разочаровывает рекламодателей, что негативно сказывается на возможностях монетизации", — сказал Чоудри.

Прогноз Global Equities Research относительно будущего Twitter один из самых негативных, отмечает CNBC. 25 аналитических компаний рекомендуют держать акции соцсети, восемь — рекомендуют продавать. Восемь компаний, напротив, рекомендуют покупать акции Twitter.

Топ-менеджеры покидают Twitter

21 декабря о своем уходе из Twitter сообщил технический директор компании Адам Мессингер. "После пяти лет работы я решил покинуть Twitter и сделать передышку. Благодарю Джека Дорси (глава компании. — RNS) за предоставленные возможности и мою команду", — написал он в Twitter.

Уход топ-менеджеров продолжается уже в течение нескольких месяцев. 20 декабря Twitter покинул вице-президент по продукту Джош Макфарленд, которого газета New York Times называла "звездой" компании.

10 ноября компания сообщила, что ее новым операционным директором стал бывший финансовый директор Энтони Ното — бывший операционный директор Twitter Адам Бэйн покинул свой пост "в поиске новых возможностей".

В начале 2016 года компанию покинули пять топ-менеджеров: директор по продуктам Кевин Уил, руководитель инженерно-технического подразделения Алекс Реттер, руководитель направления медиа Кэти Джейкобс Стэнтон, вице-президент по кадрам Брайан Шиппер, а также Джейсон Тоф, курировавший работу принадлежащего Twitter видеосервиса Vine.

В конце мая команда Twitter лишилась еще двух руководителей высшего звена — ушли Яна Мессершмидт, которая отвечала за развитие бизнеса, и Натан Хаббард, занимавшийся развитием продаж.

Продажа сорвалась

Руководство Twitter пыталось исправить ситуацию с ухудшением финансовых показателей и падением стоимости акций путем продажи компании.

Информация о возможной продаже Twitter впервые появилась в сентябре. Среди потенциальных покупателей назывались Apple, Salesforce, Walt Disney и Google.

Позже портал Recode опубликовал информацию о том, что Apple, Google и Walt Disney не планируют делать предложения о покупке сервиса микроблогов Twitter и что единственным реальным претендентом на покупку компании является Salesforce. Но 14 октября гендиректор Salesforce Марк Бентофф в интервью Financial Times сообщил, что тоже не собирается покупать Twitter.