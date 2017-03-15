На второе место поднялся Берлин с результатом 15,8% (в 2016 г. он был четвертым). На третьей позиции находится Мадрид (8,4%).

Самыми серьезными препятствиями на пути инвесторов в этом году были названы наличие активов для инвестирования и ценообразование. Это находит отражение в результатах некоторых городов в Европе. По этой причине Гамбург, Милан и Мюнхен выбыли из первой десятки наиболее привлекательных городов для инвестирования.

Что касается привлекательных для инвестиций стран, то первую строчку удерживает Германия: 22% респондентов отдали ей первое место в качестве наиболее привлекательной страны для инвестиций в недвижимость в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Великобритания в очередной раз заняла второе место (20%). Скандинавские рынки, которым свои предпочтения отдали 10% инвесторов, вошли в тройку лидеров, поднявшись с седьмого места в 2016 г.