Эстонская компания Starship Technologies, за которой стоят со-основатели Skype Ахти Хейнла и Янус Фриис, привлекла инвестиции в размере 17,2 млн долларов. Starship Technologies занимается разработкой автономных роботов-курьеров.

В число инвесторов вошли компания Daimler (владеет, кроме всего прочего, Mercedes-Benz), а также Shasta Ventures, Matrix Partners, ZX Ventures, Morpheus Ventures, Grishin Robotics, Playfair Capital, HOF Capital и другие инвесторы.

Starship занимается разработкой роботов-курьеров, которые могут доставлять товары домой. Вес робота составляет 18 кг, и в его багажном отсеке можно перевозить груз весом до 10 кг. Максимальная скорость, которую может развивать робот, достигает 16 км/ч. Робот перемещается главным образом по тротуарам, но может пересекать улицы на пешеходных переходах. Он автоматизирован и, по заявлению создателей, в 90% случаев выполняет свои функции самостоятельно, без вмешательства человека.

Компания Mercedes-Benz в сотрудничестве с Starship Technologies создала прототип микроавтобуса, в котором можно перевозить до восьми роботов. В основе этого изобретения лежит идея о том, что микроавтобус доставляет роботов в конкретный микрорайон, где они могут заниматься доставкой товаров и заказов по данным им адресам. Компания активно тестирует роботов в полевых условиях — в США, Великобритании, Эстонии и других странах.

Компания была создана в 2014 году со-основателями Skype Ахти Хейнлой и Янусом Фриисом. Генеральным директором Starship Technologies является Аллан Мартинсон, который в свое время был одним из основателей порталов Delfi.