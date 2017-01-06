В ходе проведенного по заказу австрийских властей исследования была создана комплексная макроэкономическая модель, на основании которой Wifo провел анализ европейского рынка.

В 27 странах ЕС (данные по Хорватии отсутствуют) в результате санкций и ответных мер экономическое падение в прошлом году оценено в €17,6 млрд, в результате чего было утрачено почти 400 000 рабочих мест.

Наибольшие убытки в связи с санкциями и их последствиями среди перечисленных стран ЕС понесли в 2015 году Германия (более €6 млрд, более 97 тысяч утраченных рабочих мест), Франция (€1,6 млрд) и Польша (€1,3 млрд).

Австрия из-за санкций против России потеряла €550 млн, было упразднено почти 7 тысяч рабочих мест.