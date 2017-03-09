Как отмечает издание, целью этой идеи является привлечение в страну больших иностранных капиталов. Эта стратегия была предпринята еще предыдущим кабинетом во главе с Маттео Ренци, чтобы укрепить итальянскую экономику, бизнес и биржу из-за возможного "бегства" богатых инвесторов из Великобритании после выхода этой страны из ЕС. При этом годовой налог в размере €25 тыс. вводится для членов семей богачей в случае разделенного владения имуществом. Среди потенциальных плательщиков La Stampa называет известных певцов и актеров, давно облюбовавших Италию, таких как Стинг (имеет поместье в Тоскане) и Джорджа Клуни (особняк на острове Комо), а также российских олигархов.

Как поясняет La Repubblica, человек, обладающий регистрацией по месту жительства на Апеннинах (что необходимо для доступа к государственным услугам, таким как, например, здравоохранение), должен заявлять о своих доходах итальянским властям. Налог взимается за имущество, накопленное в Италии, но не учитывает общие доходы от деятельности, с которых, как предполагается, налоги взимаются в других странах. Газета уточняет, что для уплаты €100 тыс. общее состояние должно превышать 15-20 миллионов. В случае вложения в акции под 4-процентный доход, в Италии налоговая ставка составляет не менее €200 тыс., указывает газета, подчеркивая преимущества итальянского предложения, которое во многом повторяет схему, действующую для богачей в Великобритании.

В пакете правительства заложены и другие нормы, направленные на привлечение специалистов в Италию. В частности, предлагается взимать на 90% меньше налогов с некогда уехавших работать за границу ученных и исследователей в случае их возвращения на родину, сокращать вдвое размер налогов с успешных менеджеров, а также выдавать бессрочную визу предпринимателям, инвестирующим не менее одного млн евро.