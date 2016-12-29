"На национальном уровне мы имеем порядка 60–70 тыс. человек (30–40% сезонных сотрудников) на французских горнолыжных станциях, контракт которых (в этом сезоне. — RNS) не был возобновлен. Они сидят без денег", — заявил представитель национального профсоюза CGT Антуан Фатига в телеэфире RTL.

По оценкам RTL, в ближайшие 20 лет порядка 80 из 300 горнолыжных станций во Франции будут закрыты из-за нехватки снега. В настоящее время лишь треть горнолыжных трасс страны оборудованы снежными пушками, производящими искусственный снег.