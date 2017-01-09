Как пишет RNS, при этом закупочная цена у корейских фермеров подскочила на 50% — до 1,55 тыс. вон ($1,3). В первой половине 2017 года цены на яйца могут вырасти на 110% в связи с нехваткой куриц-несушек.
Для того чтобы ослабить рост цен, правительство страны сняло пошлины на 98,6 тыс. тонн ввозимых в Корею яиц и яичных продуктов в первой половине 2017 года, страна планирует импортировать яйца из пяти стран, в том числе из США, Австралии и Испании, сообщил источник агентства.
В то же время цены на куриное мясо падают на фоне опасений, связанных с птичьим гриппом. В среднем цены на куриное мясо в декабре сократились на 8% по сравнению с октябрем.
В связи со вспышкой птичьего гриппа по состоянию на 8 января 2017 года в Южной Корее было уничтожено 17% куриц и 28% уток.