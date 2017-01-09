Розничные цены на куриные яйца в Южной Корее в декабре прошлого года выросли на 2,14% по сравнению с декабрем 2015 года — до 2,2 тыс. вон ($1,8), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Корейского института сельскохозяйственной экономики.

Как пишет RNS, при этом закупочная цена у корейских фермеров подскочила на 50% — до 1,55 тыс. вон ($1,3). В первой половине 2017 года цены на яйца могут вырасти на 110% в связи с нехваткой куриц-несушек.

Для того чтобы ослабить рост цен, правительство страны сняло пошлины на 98,6 тыс. тонн ввозимых в Корею яиц и яичных продуктов в первой половине 2017 года, страна планирует импортировать яйца из пяти стран, в том числе из США, Австралии и Испании, сообщил источник агентства.

В то же время цены на куриное мясо падают на фоне опасений, связанных с птичьим гриппом. В среднем цены на куриное мясо в декабре сократились на 8% по сравнению с октябрем.

В связи со вспышкой птичьего гриппа по состоянию на 8 января 2017 года в Южной Корее было уничтожено 17% куриц и 28% уток.