Maersk опубликовала финансовый отчет (.pdf) за второй квартал, в котором сообщила о последствиях атаки вируса NotPetya в конце июня. В компании сообщили, что в результате атаки пострадала занимающаяся морскими контейнерными перевозками Maersk Line, оператор APM Terminals, а также логистическая компания Damco.

Как объяснили в Maersk, вирус попал в компьютерную систему компании через украинскую программу M.E.Doc, которая использовалась для заполнения налоговой отчетности на Украине. Зараженные сети были отключены от общей системы уже после того, как вирус успел распространиться на большое количество компьютеров. Тем не менее, Maersk указывает, что во время кибератаки компания контролировала находившиеся в море контейнеровозы, и никто из сотрудников не пострадал.

В компании особо подчеркнули, что заботятся о кибербезопасности, однако применяемые антивирусы оказались неэффективны для отражения атаки.

Maersk предварительно оценивает финансовые потери от кибератаки в $200-300 млн. При этом в датской компании указали, что поскольку вирус продолжал действовать и в июле, потери от него скажутся и на отчетности за третий квартал.

Вирус Petya начал распространяться в июне этого года. Он блокировал компьютеры, шифровал содержащуюся на них информацию и вымогал деньги за разблокировку системы. В компании Microsoft сообщили, что вирус распространялся через бухгалтерское программное обеспечение M.E.Doc.